Алые паруса если в предложение причастие и определить разряд

Литература
Алые паруса если в предложение причастие и определить разряд
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Гость:
Всмысле ?ты хочешь сказать что причастие важно?
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