Из двух одинаковых квадратов со стороной 4 см сложили прямоугольник найди площадь и периметр получившегося прямоугольника

Математика

Из двух одинаковых квадратов со стороной 4 см сложили прямоугольник найди площадь и периметр получившегося прямоугольника

Автор: Гость