Лев съест овцу за 2 дня, волк- за 3 дня, а собака- за 6 дней. за сколько дней лев, волк и собака вместе съедят овцу?
Математика
Лев съест овцу за 2 дня, волк- за 3 дня, а собака- за 6 дней. за сколько дней лев, волк и собака вместе съедят овцу?
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