Лев съест овцу за 2 дня, волк- за 3 дня, а собака- за 6 дней. за сколько дней лев, волк и собака вместе съедят овцу?

Математика

Лев съест овцу за 2 дня, волк- за 3 дня, а собака- за 6 дней. за сколько дней лев, волк и собака вместе съедят овцу?

Автор: Гость