Лимоны раскладывали в корзины, по 100 штук в каждую.Сколько было лимонов , если их разложили в 15 корзин и ещё осталось30 лимонов?lt;br /gt; Как записать условие к этой задаче

Математика
Лимоны раскладывали в корзины, по 100 штук в каждую.Сколько было лимонов , если их разложили в 15 корзин и ещё осталось30 лимонов?lt;br /gt; Как записать условие к этой задаче
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Корзин-15 в одной корзине 100 осталось-30 сколько всего лимонов-?
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