Лимоны раскладывали в корзины, по 100 штук в каждую.Сколько было лимонов , если их разложили в 15 корзин и ещё осталось30 лимонов?lt;br /gt; Как записать условие к этой задаче

Математика

Лимоны раскладывали в корзины, по 100 штук в каждую.Сколько было лимонов , если их разложили в 15 корзин и ещё осталось30 лимонов?lt;br /gt; Как записать условие к этой задаче

Автор: Гость