Какими цифрами можно заполнить кроссворд сон око нос, если по всем горизонталям и вертикалям стоят точные квадраты(учитывается количество указанных вариантов)

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Как я понимаю, в словах СОН, ОКО и НОС нужно буквы заменить цифрами, чтобы получились квадраты? Таблица квадратов двузначных чисел 100,121,144,169,196,225,256, 289,324,361,400,441,484,529, 576,625,676,729,784,841,900,961 показывает, что симметричное число ОКО - это 121, 484, или 676. Но, если О=1 или О=4, то нельзя составить квадраты НОС и СОН. Единственное решение: ОКО=676, СОН=169, НОС=961. Впрочем, НОС и СОН можно поменять местами: ОКО=676, СОН=961, НОС=169.