Назовите все цифры,которыми можно заменить звездочек так , чтобы чисто 7*было прос??ым
Математика
Назовите все цифры,которыми можно заменить звездочек так , чтобы чисто 7*было прос??ым
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
71; 73; 79 - простые числа, которые делятся только сами на себя и на единицу.
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