Назовите все цифры,которыми можно заменить звездочек так , чтобы чисто 7*было прос??ым

Математика
Назовите все цифры,которыми можно заменить звездочек так , чтобы чисто 7*было прос??ым
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
71; 73; 79  - простые числа, которые делятся только сами на себя и на единицу.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
На каких материках присутствуют барханы
Ответить
Математика
Собака посадили на цепь длиной 3 метра прикрепленную к колышку. Нарисуйте участок земли (за 1 м примите длину отрезка 1см), по которой может бегать...
Ответить
Русский язык
Укажите слово,в котором ударение падаетна второй слог:диалог,досуг,километр,хриз??нтема
Ответить
Математика
Выделите целую и часть дроби 15/3 75/5 89/16 98/13 124/11
Ответить
Английский язык
Как переводится Bridge
Ответить