Как переводится Bridge

Английский язык
Как переводится Bridge
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Bridge это мост, мостик или перемычка
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