Собака посадили на цепь длиной 3 метра прикрепленную к колышку. Нарисуйте участок земли (за 1 м примите длину отрезка 1см), по которой может бегать собака .Найдите наибольшее расстояние между двумя точками границы участка , по ...
Математика
Собака посадили на цепь длиной 3 метра прикрепленную к колышку. Нарисуйте участок земли (за 1 м примите длину отрезка 1см), по которой может бегать собака .Найдите наибольшее расстояние между двумя точками границы участка , по которой бегает собака .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно начертить круг, радиус которого равен 3 см. Наибольшее расстояние между крайними точками - это диаметр круга.3*2=6 (м)
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