Собака посадили на цепь длиной 3 метра прикрепленную к колышку. Нарисуйте участок земли (за 1 м примите длину отрезка 1см), по которой может бегать собака .Найдите наибольшее расстояние между двумя точками границы участка , по ...

Математика

Собака посадили на цепь длиной 3 метра прикрепленную к колышку. Нарисуйте участок земли (за 1 м примите длину отрезка 1см), по которой может бегать собака .Найдите наибольшее расстояние между двумя точками границы участка , по которой бегает собака .

Автор: Гость