Собака посадили на цепь длиной 3 метра прикрепленную к колышку. Нарисуйте участок земли (за 1 м примите длину отрезка 1см), по которой может бегать собака .Найдите наибольшее расстояние между двумя точками границы участка , по ...

Математика
Собака посадили на цепь длиной 3 метра прикрепленную к колышку. Нарисуйте участок земли (за 1 м примите длину отрезка 1см), по которой может бегать собака .Найдите наибольшее расстояние между двумя точками границы участка , по которой бегает собака .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно начертить круг, радиус которого равен 3 см. Наибольшее расстояние между крайними точками - это диаметр круга.3*2=6 (м) 

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите слово,в котором ударение падаетна второй слог:диалог,досуг,километр,хриз??нтема
Ответить
Математика
Выделите целую и часть дроби 15/3 75/5 89/16 98/13 124/11
Ответить
Английский язык
Как переводится Bridge
Ответить
Окружающий мир
Доклад о воде 3 класс с иллюстрациями
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйстас русским языком
Ответить