Липа плюс липа будет парк Замените числами Найдите хотя бы три варианта липа + липа парк

Математика
Липа плюс липа будет парк Замените числами Найдите хотя бы три варианта липа + липа парк
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Липа - 2938 липа - 2938 парк - 5876
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