Люди , как подготовиться к контрольной позязя подскажите.
Математика
Люди , как подготовиться к контрольной позязя подскажите.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прорешай номера из учебника,выучи все формулы, в крайнем случае шпоры напиши,в интернете найди контрольные по этой теме прорешай. Удачи тебе )
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