Log6(16-4x) - log6 7= log6 135
Математика
Log6(16-4x) - log6 7= log6 135
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Решение и ответ: Бригада по плану должна была за месяц засеять 300 га. Но план был в??полнен на 120%. Сколько гектаров засеяла бригада?