Ломаная состоит из двух звеньев. какой длины они могут быть если длина ломаной 11 с??. запиши эти данные в таблице

Математика
Ломаная состоит из двух звеньев. какой длины они могут быть если длина ломаной 11 с??. запиши эти данные в таблице
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1см-10см 2см-9см 3см-8см 4см-7см 5см -6см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Напишите значение фразеологизма: Я смотрел на все сквозь пальцы но однажды сжал к??лак.
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста номер 1 2. вариант 2. дам спасибо.
Ответить
Литература
Сочинение по картине К.Ф.Юона "русская зима лигачево"
Ответить
Алгебра
Задуманное число сначала уменьшили на 20%,затем из полученного результата вычли 5 и получили 11.какое число задумали? Составьте по условию задачиур...
Ответить
Математика
Вычислите а) -250+(-290) б) -720+910 в)1207+(-1524)
Ответить