Ломаная состоит из двух звеньев. какой длины они могут быть если длина ломаной 11 с??. запиши эти данные в таблице
Математика
Ломаная состоит из двух звеньев. какой длины они могут быть если длина ломаной 11 с??. запиши эти данные в таблице
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1см-10см 2см-9см 3см-8см 4см-7см 5см -6см
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