Ломаная состоит из двух звеньев. какой длины они могут быть если длина ломаной 11 с??. запиши эти данные в таблице

Математика

Ломаная состоит из двух звеньев. какой длины они могут быть если длина ломаной 11 с??. запиши эти данные в таблице

Автор: Гость