Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от цены покупки пакет сока стоит в магазине 80 руб. пенсионер заплатил за банку сока 72 руб. Сколько процентов составляет скидка для пенсионеров
Алгебра
Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от цены покупки пакет сока стоит в магазине 80 руб. пенсионер заплатил за банку сока 72 руб. Сколько процентов составляет скидка для пенсионеров
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