Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от цены покупки пакет сока стоит в магазине 80 руб. пенсионер заплатил за банку сока 72 руб. Сколько процентов составляет скидка для пенсионеров

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Магазин делает пенсионерам скидку на определенное количество процентов от цены покупки пакет сока стоит в магазине 80 руб. пенсионер заплатил за банку сока 72 руб. Сколько процентов составляет скидка для пенсионеров

Автор: Гость