Мальчик разложил 10 кубиков в одинаковые коробки по 5 в каждую. Сколько коробок с кубиками получилось?

Математика

Мальчик разложил 10 кубиков в одинаковые коробки по 5 в каждую. Сколько коробок с кубиками получилось?

Автор: Гость