Мальчик разложил 10 кубиков в одинаковые коробки по 5 в каждую. Сколько коробок с кубиками получилось?
Математика
Мальчик разложил 10 кубиков в одинаковые коробки по 5 в каждую. Сколько коробок с кубиками получилось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 коробки, т.к. что бы узнать сколько коробок ему понадобилось нужно 10:5=2
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