Упростите выражение (2z+3)²-(2z+1)(4z+3)-2z и найдите его значение при z= -2. Помогите пожалуйста очень надо
Алгебра
Упростите выражение (2z+3)²-(2z+1)(4z+3)-2z и найдите его значение при z= -2. Помогите пожалуйста очень надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4z^2 +12z+9-(8z^2+6z+4z+3)-2z=4z^2+12z+9-8z^2-6z-4z-3-2z=-4z^2-3=-4×(-2)^2×(-3)= -4×4×(-3)= -16*(-3)=48
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