Упростите выражение (2z+3)²-(2z+1)(4z+3)-2z и найдите его значение при z= -2. Помогите пожалуйста очень надо

Алгебра

Упростите выражение (2z+3)²-(2z+1)(4z+3)-2z и найдите его значение при z= -2. Помогите пожалуйста очень надо

Автор: Гость