Пловец плывёт по озеру со скоростью 1,8 км ч. Вслед за ним идёт лодка со скоростью 4,5 км ч. Сейчас между ними 0.54 км. Через сколько времени лодка догонит пловца?

Математика
Пловец плывёт по озеру со скоростью 1,8 км ч. Вслед за ним идёт лодка со скоростью 4,5 км ч. Сейчас между ними 0.54 км. Через сколько времени лодка догонит пловца?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4,5-1,8=2,7км/ч - разница 0,54:2,7=0,2ч - они встретяться
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