В одном рулоне 21 м ткани, в другом 24 м такой же ткани. Сколько стоит цена 1 м ткани, е??ли цена второго рулона на 24 маната меньше цены первого рулона?

Математика

В одном рулоне 21 м ткани, в другом 24 м такой же ткани. Сколько стоит цена 1 м ткани, е??ли цена второго рулона на 24 маната меньше цены первого рулона?

Автор: Гость