Аннотация к рассказу васюткино озеро ПЛИИИИЗЗЗ ПООБЫСТРЕЕЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!¡!!!!!!!!!!!

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Аннотация к рассказу васюткино озеро ПЛИИИИЗЗЗ ПООБЫСТРЕЕЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!¡!!!!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ о мальчике,который заблудился в тайге и нашёл озеро,в котором было много рыбы и которое назвали потом его именем.
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