Аннотация к рассказу васюткино озеро ПЛИИИИЗЗЗ ПООБЫСТРЕЕЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!¡!!!!!!!!!!!
Русский язык
Аннотация к рассказу васюткино озеро ПЛИИИИЗЗЗ ПООБЫСТРЕЕЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!¡!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рассказ о мальчике,который заблудился в тайге и нашёл озеро,в котором было много рыбы и которое назвали потом его именем.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Помогите,пожалуйста! Срочно. Составь и запиши предложения,употребляя глагол в прошедшем времени.Подчеркни глаголы в переносном значении. Птица ...