Как и из чего можно получить этиловый эфир муравьиной кислоты?
Химия
Как и из чего можно получить этиловый эфир муравьиной кислоты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При реакции муравьиной кислоты (НСООН) и этилового спирта (С2Н5ОН) с использованием серной кислоты(Н2SO4) как водоотнимающего средства HCOOH + C2H5OH = HCOOC2H5 + H2O
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