Как и из чего можно получить этиловый эфир муравьиной кислоты?

Химия
Как и из чего можно получить этиловый эфир муравьиной кислоты?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При реакции муравьиной кислоты (НСООН) и этилового спирта (С2Н5ОН) с использованием серной кислоты(Н2SO4) как водоотнимающего средства HCOOH + C2H5OH = HCOOC2H5 + H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Терассах - падеж, число, род.
Ответить
Окружающий мир
Азию от Америки отделяет пролив
Ответить
Русский язык
Разобрать слово мечтать по составу программы Школа России
Ответить
Русский язык
Спиши вторую часть стихотворения правильно, но так, как будто это не стихи. Самоле??ы целый час в небе кувыркаются! Паровоз вздохнул: "У нас так не...
Ответить
Геометрия
В равно бедренной треугольнике ABC с основанием AC проведены биссектриса AF и высота AH. Найдите углы треугольника AHF, если угол B=112°
Ответить