Положительные и отрицательные стороны Западной-Сибири.

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Экономико-географическое положение Достоинства ЭГП Западной Сибири определяются сверхкон­центрацией имеющих мировое значение топливно-энергетических ресурсов (нефти, газа и угля) и относительной близостью к райо­нам их потребления, прежде всего в европейской части страны и в Европе (странах СНГ и дальнего зарубежья) . С помощью тру­бопроводного транспорта нефть и газ транспортируются на рас­стояние в несколько тысяч километров, что обеспечивает Запад­ной Сибири статус базового района при организации евразийских рынков газа и нефти. Здесь формируются масштабные топливные грузопотоки и осуществляется транзит различных грузов между европейски­ми и восточными районами России, а также между странами Европы и Дальнего Востока. Для этого используются Транссибир­ская железная дорога и автомагистрали, проложенные в сторону Восточной Сибири (до Забайкалья) и Монголии — Чуйский тракт. Северный морской путь также имеет большое значение для жиз­необеспечения северных районов, в перспективе — для вывоза углеводородных ресурсов, добываемых на побережье и шельфе Карского моря. Все наземные широтные магистрали ЗСЭР в ме­ридиональном направлении удобно пересекает Обь-Иртышский водный речной путь, используемый для доставки грузов по мно­гочисленным рекам в глубинные районы Западной Сибири, а так­же по Иртышу в Казахстан. Выгодное транспортное положение Западной Сибири до­полняют благоприятные условия для развития в ее централь­ной, степной, части агропромышленного, машиностроительного и нефтехимического комплексов, а на горном юго-востоке — угольно-металлургического и машиностроительного. Развитие этих комплексов позволяет району занимать центральные пози­ции при формировании товарных рынков черных металлов, кок­сующихся углей, продукции нефтепереработки и органического синтеза, а также зерна и мясомолочных продуктов. Отрицательные стороны ЭГП Западной Сибири связаны с экс­тремальными климатическими условиями ее арктических и се­верных районов, создающими неудобства для проживания и удо­рожающими хозяйственную деятельность, в частности добычу углеводородов, а также с высокой обводненностью Западно-Сибир­ской равнины — частыми наводнениями и подтоплением населен­ных пунктов и промышленных центров и с экологической напря­женностью в районах добычи топлива, размещения объектов черной металлургии и нефтехимии. На современном этапе к неудобствам районного ЭГП можно добавить временную необустроенностьпротяженной границы с Казахстаном, откуда на территорию За­падной Сибири проникают контрабандные грузы и наркотики.