Положительные и отрицательные стороны Западной-Сибири.
География
Положительные и отрицательные стороны Западной-Сибири.
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Экономико-географическое положение Достоинства ЭГП Западной Сибири определяются сверхконцентрацией имеющих мировое значение топливно-энергетических ресурсов (нефти, газа и угля) и относительной близостью к районам их потребления, прежде всего в европейской части страны и в Европе (странах СНГ и дальнего зарубежья) . С помощью трубопроводного транспорта нефть и газ транспортируются на расстояние в несколько тысяч километров, что обеспечивает Западной Сибири статус базового района при организации евразийских рынков газа и нефти. Здесь формируются масштабные топливные грузопотоки и осуществляется транзит различных грузов между европейскими и восточными районами России, а также между странами Европы и Дальнего Востока. Для этого используются Транссибирская железная дорога и автомагистрали, проложенные в сторону Восточной Сибири (до Забайкалья) и Монголии — Чуйский тракт. Северный морской путь также имеет большое значение для жизнеобеспечения северных районов, в перспективе — для вывоза углеводородных ресурсов, добываемых на побережье и шельфе Карского моря. Все наземные широтные магистрали ЗСЭР в меридиональном направлении удобно пересекает Обь-Иртышский водный речной путь, используемый для доставки грузов по многочисленным рекам в глубинные районы Западной Сибири, а также по Иртышу в Казахстан. Выгодное транспортное положение Западной Сибири дополняют благоприятные условия для развития в ее центральной, степной, части агропромышленного, машиностроительного и нефтехимического комплексов, а на горном юго-востоке — угольно-металлургического и машиностроительного. Развитие этих комплексов позволяет району занимать центральные позиции при формировании товарных рынков черных металлов, коксующихся углей, продукции нефтепереработки и органического синтеза, а также зерна и мясомолочных продуктов. Отрицательные стороны ЭГП Западной Сибири связаны с экстремальными климатическими условиями ее арктических и северных районов, создающими неудобства для проживания и удорожающими хозяйственную деятельность, в частности добычу углеводородов, а также с высокой обводненностью Западно-Сибирской равнины — частыми наводнениями и подтоплением населенных пунктов и промышленных центров и с экологической напряженностью в районах добычи топлива, размещения объектов черной металлургии и нефтехимии. На современном этапе к неудобствам районного ЭГП можно добавить временную необустроенностьпротяженной границы с Казахстаном, откуда на территорию Западной Сибири проникают контрабандные грузы и наркотики.
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