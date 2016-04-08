Помогите,пожалуйста! Срочно. Составь и запиши предложения,употребляя глагол в прошедшем времени.Подчеркни глаголы в переносном значении. Птица | петь Сердце| Река | уснуть Медведь| Сучья | трещать Голова|.

Русский язык

Помогите,пожалуйста! Срочно. Составь и запиши предложения,употребляя глагол в прошедшем времени.Подчеркни глаголы в переносном значении. Птица | петь Сердце| Река | уснуть Медведь| Сучья | трещать Голова|.

Автор: Гость