Задача по геометрии во вложенном файле. С решением, пожалуйста
Геометрия
Задача по геометрии во вложенном файле. С решением, пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А1С1 - средняя линяя треугольника, следовательно равна половине АС. Так же и с остальными сторонами: С1В1=0.5СВ, А1В1=0.5АВ. Р=0.5АВ+0.5ВС+0.5СА=0.5(АВ+ВС+СА)=0.5*40=20
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