Мальчик сделал игрушечную моторную лодку и пустил ее в ручей.Скорость течения ручья 30м/мин. Будет ли двигаться игрушечная моторная лодка и в какую сторону, если она поплывет
Математика
Мальчик сделал игрушечную моторную лодку и пустил ее в ручей.Скорость течения ручья 30м/мин. Будет ли двигаться игрушечная моторная лодка и в какую сторону, если она поплывет
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну по течению будет!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика 6 класс. Десятичные дроби 1)Какую часть составляет : а)1мм (в квадрате) от 1 см (в квадрате) б)1см(в кубе)от 1 дм(в кубе) в)1см(в квадра...
Русский язык
Найди глаголы.обозначь окончания в формах глаголов.наступило утро.наступил вечер.светило солнце.светил месяц.
Русский язык
Составьте небольшой текст , в котором с помощью имён прилагательных вы опишете ос??нние деревья,кустарники,цветы,травы и т.д