Мальчик сделал игрушечную моторную лодку и пустил ее в ручей.Скорость течения ручья 30м/мин. Будет ли двигаться игрушечная моторная лодка и в какую сторону, если она поплывет

Математика

Мальчик сделал игрушечную моторную лодку и пустил ее в ручей.Скорость течения ручья 30м/мин. Будет ли двигаться игрушечная моторная лодка и в какую сторону, если она поплывет

Автор: Гость