Мальчику дали 75 руб 50 коп чтобы он купил тетради по цене 12 руб 50 коп сколько тетрад??й может купить мальчик на данную исумму?

Математика

Мальчику дали 75 руб 50 коп чтобы он купил тетради по цене 12 руб 50 коп сколько тетрад??й может купить мальчик на данную исумму?

Автор: Гость