Мальчику дали 75 руб 50 коп чтобы он купил тетради по цене 12 руб 50 коп сколько тетрад??й может купить мальчик на данную исумму?
Математика
Мальчику дали 75 руб 50 коп чтобы он купил тетради по цене 12 руб 50 коп сколько тетрад??й может купить мальчик на данную исумму?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75 р50коп=7550 коп 12 р 50 коп=1250 коп 7550:1250=6 ост(50) он купит 6 тетрадей и у него останется 50 коп
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Число оканчивается цифрой 9. Если эту цифру отбросить и к полученному числу прибавить первое число, то получится 14397. Найди это число. (я не пони...