Мальчику дали 75 руб 50 коп чтобы он купил тетради по цене 12 руб 50 коп сколько тетрад??й может купить мальчик на данную исумму?

Математика
Мальчику дали 75 руб 50 коп чтобы он купил тетради по цене 12 руб 50 коп сколько тетрад??й может купить мальчик на данную исумму?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
75 р50коп=7550 коп 12 р 50 коп=1250 коп 7550:1250=6 ост(50) он купит 6 тетрадей и у него останется 50 коп
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