Мальчишки играли на берегу моря камешками и придумывали для каждого вида камешко?? свои названия
Русский язык
Мальчишки играли на берегу моря камешками и придумывали для каждого вида камешко?? свои названия
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Гость:
Тут не написано что делать напиши,НОРМАЛЬНО
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