МАЛЕНЬКИЙ ГНОМ ЗАБЫЛ КОД ЗАМКА ОТ ДВЕРИ В СВОЮ ПЕЩЕРУ.ОН ПОМНИТ,ЧТО КОД СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЦИФР 1,2,3,4,И УЖЕ ПОПРОБОВАЛ 4 ВАРИАНТА:3421,4123,3214,2134,но все они не подошли.Найдите правильный код,если известно,что каждую цифру...

Математика

МАЛЕНЬКИЙ ГНОМ ЗАБЫЛ КОД ЗАМКА ОТ ДВЕРИ В СВОЮ ПЕЩЕРУ.ОН ПОМНИТ,ЧТО КОД СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЦИФР 1,2,3,4,И УЖЕ ПОПРОБОВАЛ 4 ВАРИАНТА:3421,4123,3214,2134,но все они не подошли.Найдите правильный код,если известно,что каждую цифру гном поставил на нужное место два раза.

Автор: Гость