Малыш и Карлсон вместе съели столько плюшек сколько Домомучительница.Малыш съел 5 плюшек что на 12 плюшек меньше, чем съел Карлосон. Сколько всего плюшек съели Малыш, Карлсон и Домомучительница?Что еще можно спросить?Помогите п...

Математика

Малыш и Карлсон вместе съели столько плюшек сколько Домомучительница.Малыш съел 5 плюшек что на 12 плюшек меньше, чем съел Карлосон. Сколько всего плюшек съели Малыш, Карлсон и Домомучительница?Что еще можно спросить?Помогите пожалуйста очень надо с вопросом!!!!!! что ещё можно спросить??????

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