Малыш и Карлсон вместе съели столько плюшек сколько Домомучительница.Малыш съел 5 плюшек что на 12 плюшек меньше, чем съел Карлосон. Сколько всего плюшек съели Малыш, Карлсон и Домомучительница?Что еще можно спросить?Помогите п...
Математика
Малыш и Карлсон вместе съели столько плюшек сколько Домомучительница.Малыш съел 5 плюшек что на 12 плюшек меньше, чем съел Карлосон. Сколько всего плюшек съели Малыш, Карлсон и Домомучительница?Что еще можно спросить?Помогите пожалуйста очень надо с вопросом!!!!!! что ещё можно спросить??????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 5 +12 = 17 плюшек съел Карлсон 2) 17 +5 =22 плюшки съели Карлсон и Малыш вместе 3) 22 + 22= 44 плюшки съели Карлсон,Малыш и домомучительница вместе.
Гость:
1)5+12=17плюшей-съел карлосон. 2)5+17=22плюшки-съели они вместе. 3)22+22=44плюшки-съели они вместе с домомучительницей. На сколько больше съела домомучительница,чем карлосон? 4)22-17=на 5плюшек больше.
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