грузовик проехал 3 одинадцатых в дробях всего пути ,Ему осталось проехать 91,2 км. Сколько км проехал грузовик?
Математика
грузовик проехал 3 одинадцатых в дробях всего пути ,Ему осталось проехать 91,2 км. Сколько км проехал грузовик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Весь путь: 11/11. Если проехал 3/11, значит осталось проехать 8/11. 8/11 составляет 91,2 км. Тогда 1/11 составляет 91,2 / 8 = 11,4 км. Тогда 3/11 составляет 11,4 * 3 = 34,2 км.
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