Хоккейная шайба, масса которого 0,2 кг, после удара клюшкой скользит по льду: а) чему равна сила трения, действующая на шайбу, если коэффициент трения льда 0,02 б) каково ускорение шайбы при его скольжении по льду?

Физика
Хоккейная шайба, масса которого 0,2 кг, после удара клюшкой скользит по льду: а) чему равна сила трения, действующая на шайбу, если коэффициент трения льда 0,02 б) каково ускорение шайбы при его скольжении по льду?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: m=0,2кг u=0,02 Fтрения=? а=? Решение: Fтрения=uF=0,02*0,2*10=0,04Н F=ma-Fтрения 2Н=0,2а-0,04 0,2а=2,04 а=10,2м/c^2 Ответ: Fтрения=0,04Н; a=10,2м/c^2
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