Хоккейная шайба, масса которого 0,2 кг, после удара клюшкой скользит по льду: а) чему равна сила трения, действующая на шайбу, если коэффициент трения льда 0,02 б) каково ускорение шайбы при его скольжении по льду?

Физика

Хоккейная шайба, масса которого 0,2 кг, после удара клюшкой скользит по льду: а) чему равна сила трения, действующая на шайбу, если коэффициент трения льда 0,02 б) каково ускорение шайбы при его скольжении по льду?

Автор: Гость