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к амфотерным оксидам относится
Химия
к амфотерным оксидам относится
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Пиролюзит, корунд, рутин, бадделеит. MnO2, Al2O3, TiO2, ZrO2
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