что такое обобщающие слова или нарицательные существительные?

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Когда можно однородные члены предложения описать одним словом, то последнее будет являться обобщающим словом. Например: Играть в эту игру сможет любое количество людей: один или два человека, или большая компания из десяти человек. В этом предложении слово "любое" будет обобщающим. В горах, на равнинах, у подножия домов - снег был везде. "Везде" - то самое обобщающее слово Нарицательным слово является тогда, когда оно обозначает само существительное и определяет категорию или группу каких-либо объектов с общими характеристиками, приметами.