Каковы жизненные итоги Болконского,пьера и Наташи накануне 1812 года. Толстой "Война и мир". Пожалуйста мне на завтра нужно. очень прошу!!!
Литература
Каковы жизненные итоги Болконского,пьера и Наташи накануне 1812 года. Толстой "Война и мир". Пожалуйста мне на завтра нужно. очень прошу!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Болконский перед войной, ну т.е. в то время решил, что идёт на войну т.к. в 31 год жизнь уже кончена. Пьер там вообще запутался, вступил в массоны и хочет искать смысл жизни. Ну а у Наташи всё только с любовью было связано.
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