Какую работу может совершить двигатель мощностью 600 Вт за 5 минут желательно с решением
Физика
Какую работу может совершить двигатель мощностью 600 Вт за 5 минут желательно с решением
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: N=600Вт t=5мин=300с А-? Решение: A=Nt A=600*300=180000Дж Ответ:180кДж
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