1)Типы клеток  кишечнополостных и их функции.2)Характеристика членистоногих.

Биология
1)Типы клеток  кишечнополостных и их функции.2)Характеристика членистоногих.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 1) Стрекательные - защита 2) Нервные 3) Клетки энтодермы- выделительная, 4) Клетки эктодермы- дыхание. Б) Членистоногие: обитают во свех четырех средах тело и конечности поделены на членики наружный хитиновый скелет, к кторому прикрепляются мыщцы нервная система узлового типа кровеносная система не замкнута обычно разделнополые животные с полным или неполным превращением.
Гость:
1) Типы клеток кишечнополостных и их функции: а)Стрекательные клетки(крапивные)(Наружный слой-ЭКТОДЕРМА)- защита; б) Нервные клетки (Наружный слой-ЭКТОДЕРМА) -воспринимает раздражения; в)Яйцевая клетка, г) Сперматозоид (Внутренний слой -ЭНТОДЕРМА)- размножение; д)Пищеварительные клетки (Внутренний слой -ЭНТОДЕРМА) -питания; е)Кожно-мускульные клетки (Наружный слой-ЭКТОДЕРМА) -  составляют основу тела гидры, соприкасаясь боковыми сторонами,эти клетки создают покров гидры.     2) Характеристика членистоногих: *Обитают во всех средах; * Двусторонне-симметричное тело; * Тело подразделено на членики; * Тело состоит из головы, груди и брюшка; * Иногда грудь сливается с головой, образуя головогрудь; *  Тело покрыто плотной хитиновой оболочкой, образующей наружный скелет, к ней присоединяются внутренние мышцы;  * Незамкнутая кровеносная система; *Сложное зрение; * Нервная система: состоит из окологлодочного нервного кольца и брюшной нервной цепочки; *  Дышат жабрами и легкими.      
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