1)Типы клеток  кишечнополостных и их функции.2)Характеристика членистоногих.

А) 1) Стрекательные - защита 2) Нервные 3) Клетки энтодермы- выделительная, 4) Клетки эктодермы- дыхание. Б) Членистоногие: обитают во свех четырех средах тело и конечности поделены на членики наружный хитиновый скелет, к кторому прикрепляются мыщцы нервная система узлового типа кровеносная система не замкнута обычно разделнополые животные с полным или неполным превращением.

Гость: Гость:

1) Типы клеток кишечнополостных и их функции: а)Стрекательные клетки(крапивные)(Наружный слой-ЭКТОДЕРМА)- защита; б) Нервные клетки (Наружный слой-ЭКТОДЕРМА) -воспринимает раздражения; в)Яйцевая клетка, г) Сперматозоид (Внутренний слой -ЭНТОДЕРМА)- размножение; д)Пищеварительные клетки (Внутренний слой -ЭНТОДЕРМА) -питания; е)Кожно-мускульные клетки (Наружный слой-ЭКТОДЕРМА) - составляют основу тела гидры, соприкасаясь боковыми сторонами,эти клетки создают покров гидры. 2) Характеристика членистоногих: *Обитают во всех средах; * Двусторонне-симметричное тело; * Тело подразделено на членики; * Тело состоит из головы, груди и брюшка; * Иногда грудь сливается с головой, образуя головогрудь; * Тело покрыто плотной хитиновой оболочкой, образующей наружный скелет, к ней присоединяются внутренние мышцы; * Незамкнутая кровеносная система; *Сложное зрение; * Нервная система: состоит из окологлодочного нервного кольца и брюшной нервной цепочки; * Дышат жабрами и легкими.