какие виды политических организаций вы знаете?

География
какие виды политических организаций вы знаете?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Внутристрановедческая, внутригосударственная, международная
Гость:
Политические организации могут быть внутристрановедческими, внутригосударственными, международными, демократическими, коммунистическими, социал-демократическими, либеральными, консервативными.
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