Катети прямокутного трикутника дорівнюють 24 см і 70 см.Знайдіть периметр і площу трикутника.
Геометрия
Катети прямокутного трикутника дорівнюють 24 см і 70 см.Знайдіть периметр і площу трикутника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*b/2, где а и в катеты S=24*70/2=840 по т. Пифагора найдем гипотенузу c^2=24^2+70^2=5476 c=74 P=a+b+c=24+70+74=168
Гость:
Рассмотрим прямоугольный треугольник АВС. В нем угол А=90(т.ктреугольник АВС прямоугольный);АВ=70(по условию);АС =24 (по условию). По теореме Пифагора найдем гипотенузу: ВС (в квадрате)=АВ(в квадрате )+АС(в квадрате) ВС=74(см) Р(периметр)=АВ+ВС+АС Р= 70+24+74=168(см) S(площадь) прямоугольного треугольника =1/2 *AC*AB S=1/2 *24*70 S=840см(в квадрате) Ответ:Р=168см;S=840 см(в квадрате)
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