если положить на дно чашки монету и расположить глаз так, чтобы край чашки закрывал ее. А если в чашку налить воду, то монетка станет видна. Почему?

Физика

если положить на дно чашки монету и расположить глаз так, чтобы край чашки закрывал ее. А если в чашку налить воду, то монетка станет видна. Почему?

Автор: Гость