если положить на дно чашки монету и расположить глаз так, чтобы край чашки закрывал ее. А если в чашку налить воду, то монетка станет видна. Почему?

Физика
если положить на дно чашки монету и расположить глаз так, чтобы край чашки закрывал ее. А если в чашку налить воду, то монетка станет видна. Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если положить на дно чашки монету и расположить глаз так, чтобы край чашки закрывал ее. А если в чашку налить воду, то монетка станет видна из-за преломления света
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