Даны стороны двух прямоугольных треугольников:а=1.5,в=1.5,с=2.12;а=1,в=3,с=3.15 Составьте программу для вычисления разности из площадей. Используйте подпрограмму вычисления площади одного треугольника.
Экономика
Даны стороны двух прямоугольных треугольников:а=1.5,в=1.5,с=2.12;а=1,в=3,с=3.15 Составьте программу для вычисления разности из площадей. Используйте подпрограмму вычисления площади одного треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#include
#include
#include using namespace std; float s(float a,float b,float c) { float S,p; p=(a+b+c)/2; S=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); return S; } int main() { float a1=1.5,b1=1.5,c1=2.12,a2=1,b2=3,c2=3.15; float s1,s2; s1=s(a1,b1,c1); s2=s(a2,b2,c2); cout<
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