Даны стороны двух прямоугольных треугольников:а=1.5,в=1.5,с=2.12;а=1,в=3,с=3.15 Составьте программу для вычисления разности из площадей. Используйте подпрограмму вычисления площади одного треугольника.

Экономика

Даны стороны двух прямоугольных треугольников:а=1.5,в=1.5,с=2.12;а=1,в=3,с=3.15 Составьте программу для вычисления разности из площадей. Используйте подпрограмму вычисления площади одного треугольника.

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