Давление водяного пара в воздухе при температуре 25 ℃ равно 2,2 кПа. Определите относительную влажность воздуха, если давление насыщенного пара при этой температуре равно 3,14 кПа.

Физика

Давление водяного пара в воздухе при температуре 25 ℃ равно 2,2 кПа. Определите относительную влажность воздуха, если давление насыщенного пара при этой температуре равно 3,14 кПа.

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