Мама варила варенье в большом тазу а потом разлила его в три банки наполнив их вск??инь до краёв вместимость чего больше таза ил банки

Математика
Мама варила варенье в большом тазу а потом разлила его в три банки наполнив их вск??инь до краёв вместимость чего больше таза ил банки
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Гость:
Равны....................
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