Мама варила варенье в большом тазу а потом разлила его в три банки наполнив их вск??инь до краёв вместимость чего больше таза ил банки

Математика

Мама варила варенье в большом тазу а потом разлила его в три банки наполнив их вск??инь до краёв вместимость чего больше таза ил банки

Автор: Гость