Марина купила 15 ёлочных игрушек, а Таня- 5 таких же игрушек. Сколько сколько денег заплатила каждая девочка, если вместе они истратил на покупку 80 рублей? Запиши вопросы, на которые можно ответить, пользуясь данным условием.

Математика

Марина купила 15 ёлочных игрушек, а Таня- 5 таких же игрушек. Сколько сколько денег заплатила каждая девочка, если вместе они истратил на покупку 80 рублей? Запиши вопросы, на которые можно ответить, пользуясь данным условием.

Автор: Гость