Решите пожалуйста и с объяснениями!! 7-3*(х+1)=6
Математика
Решите пожалуйста и с объяснениями!! 7-3*(х+1)=6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7-3х+3=6 ( 3 умножаем на каждый член) -3х=6-7-3 ( при изменении места, меняются знаки) -3х=-16 ( 6+7+3 складываем и ставим минус, так как вычитали с меньшего числа) -х=-16÷3 -х= считаем сколько будет х= положительное число
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