Помогите,напишите сочинение:"Тайга,наша кормилица,хлипких не любит"

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"Страшное в жизни часто начинается очень просто". Васютка об этом не знал и поэтому заблудился в лесу, просто погнавшись за раненым им глухарем. Ему стало очень страшно, когда он это понял. Васютка много раз пытался заплакать, но всегда вспоминал слова дедушки и отца: "Тайга, наша кормилица, хлипких не любит. " Мальчик знал из рассказов рыбаков, что она очень сурова и ему очень пригодились их советы. Вася сумел развести костер, смог подстрелить гусей и приготовить еду. Ему очень пригодились материнские спички и краюшка хлеба, которые он брал с неохотой. Но в тайге существует закон: "Идешь в лес -бери еду, бери спички". Это очень помогло Васютке. Прожив в тайге 5 дней, усталый, мальчик вышел к озеру. В нем было очень много речной рыбы. Васютка понял, что из этого озера вытекает речка, и она приведет его к Енисею. Так и получилось. На Енисее мальчика подобрали друзья его отца и отвезли домой. Васютка рассказал об увиденном им озере и отвез своих друзей- рыбаков туда. Озеро так и прозвали "Васюткиным". В такой ситуации, в которую попал мальчик, всегда необходима выдержка, самообладание и мужество. Хлипкий ее бы не выдержал. Васютка смог все преодолеть. Тайга для мальчика стала не только кормилицей, но и испытанием на выносливость. Названное в честь Васютки озеро- это награда за его храбрость и выдержку.