Маша и Алёша вышли из своих домов, расположенных на одной улице, и пошли навстречу друг другу. Маша шла до места встречи со скоростью 65м/ мин и прошла 975 м. Алёша шёл со скоростью 75/ мин. Нарисуй схему и вычисли расстояние м...

Математика

Маша и Алёша вышли из своих домов, расположенных на одной улице, и пошли навстречу друг другу. Маша шла до места встречи со скоростью 65м/ мин и прошла 975 м. Алёша шёл со скоростью 75/ мин. Нарисуй схему и вычисли расстояние между домами Маши и Алёши

Автор: Гость