Маша и Алёша вышли из своих домов, расположенных на одной улице, и пошли навстречу друг другу. Маша шла до места встречи со скоростью 65м/ мин и прошла 975 м. Алёша шёл со скоростью 75/ мин. Нарисуй схему и вычисли расстояние м...
Математика
Маша и Алёша вышли из своих домов, расположенных на одной улице, и пошли навстречу друг другу. Маша шла до места встречи со скоростью 65м/ мин и прошла 975 м. Алёша шёл со скоростью 75/ мин. Нарисуй схему и вычисли расстояние между домами Маши и Алёши
Ответ(ы):
Гость:
1) 975 : 65=15(мин)-шла Маша 2) 75*15=1125(М)-Метров прошёл Алёша 3)1125+975=2км100метров расстояние между домами.
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