Маша неплотно закрыла кран на кухне в 7 часов 20 минут и ушла в школу. Вернувшись домой в 14 часов 10 минут, она это увидела и закрыла кран. Сколько литров воды утекло, если известно, что за одни сутки через неплотно закрытый к...

Математика
Маша неплотно закрыла кран на кухне в 7 часов 20 минут и ушла в школу. Вернувшись домой в 14 часов 10 минут, она это увидела и закрыла кран. Сколько литров воды утекло, если известно, что за одни сутки через неплотно закрытый кран со струей толщиной в спичку (как в нашем случае) теряется 396 литров воды? Ответ округлите до целых. А)112 Б)118 В)113 Г)119
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