Масса 12 одинаковых банок с краской 24 кг.чему равна масса 24 таких же банок с краской реши задачу двумя способами
Математика
Масса 12 одинаковых банок с краской 24 кг.чему равна масса 24 таких же банок с краской реши задачу двумя способами
Ответ(ы):
Гость:
24 * 2 = 48 Первый вариант 24 / 12 = 2 2 * 24 = 48 Воторой вариант
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