Масса 12 одинаковых банок с краской 24 кг.чему равна масса 24 таких же банок с краской реши задачу двумя способами

Математика

Масса 12 одинаковых банок с краской 24 кг.чему равна масса 24 таких же банок с краской реши задачу двумя способами

Автор: Гость