Масса коробки с конфетами 420 г. Когда третью часть конфет съели,масса коробки с конфетами стала 300 г. Какова масса пустой коробки?

Математика
Масса коробки с конфетами 420 г. Когда третью часть конфет съели,масса коробки с конфетами стала 300 г. Какова масса пустой коробки?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
420- 300 =120 300:120
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПЕРЕВЕДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА С РУССКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 1) Извини, что так долго не писал/а, потому что я была очень занята 2) Э...
Ответить
Математика
305 умножить на 4 -X=809
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ 84:Х=9(ОСТ 3)
Ответить
Русский язык
Отгадайте загадку. Найдите омонимичные окончания. Какие грамм. Значения они выражают? Разноцветные сестрицы Заскучали без водицы Дядя длинный...
Ответить
Английский язык
Помогите кто сможет сделать всё это английский
Ответить