Масса коробки с конфетами 420 г. Когда третью часть конфет съели,масса коробки с конфетами стала 300 г. Какова масса пустой коробки?
Математика
Масса коробки с конфетами 420 г. Когда третью часть конфет съели,масса коробки с конфетами стала 300 г. Какова масса пустой коробки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
420- 300 =120 300:120
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
ПЕРЕВЕДИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА С РУССКОГО НА АНГЛИЙСКИЙ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 1) Извини, что так долго не писал/а, потому что я была очень занята 2) Э...
Математика
Математика
Русский язык
Отгадайте загадку. Найдите омонимичные окончания. Какие грамм. Значения они выражают? Разноцветные сестрицы Заскучали без водицы Дядя длинный...
Английский язык