Масса коробки с конфетами 420 г. Когда третью часть конфет съели,масса коробки с конфетами стала 300 г. Какова масса пустой коробки?

Математика

Масса коробки с конфетами 420 г. Когда третью часть конфет съели,масса коробки с конфетами стала 300 г. Какова масса пустой коробки?

Автор: Гость