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Помогите пожалуиста ....номер 28,31
Математика
Помогите пожалуиста ....номер 28,31
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28) 19-(7+5)=19-12=7 31) 40+12=52
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