Масса нагруженного автомобиля 1275 кг, а масса груза 275 кг.Чему равна масса самого автомобиля?
Математика
Масса нагруженного автомобиля 1275 кг, а масса груза 275 кг.Чему равна масса самого автомобиля?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1275 -275 = 1000 кг - вес автомобиля это же очень легко
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