Матем 6класс номер 246 плиззз.

Математика
Матем 6класс номер 246 плиззз.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А создатель книги кто?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как перевести на англ.яз: я думаю что знакомый это тот кого ты знаешь,но не доверяе??ь.я думаю что знакомый это тот кто иногда приходит в гости.
Ответить
Математика
В магазине имеются лимоны апельсины и мандарины всего 720 кг.Еслиб продали 56 кг лим??нов 36 кг апельсиинов и 34 кг мандаринов,то оставшиеся массы ...
Ответить
Математика
Номер 235 б) и д). Номер 236 б) и л)
Ответить
Математика
Найдите разность. а)148-(19+19)=(148-...)-...=... б)694-(!7+94)=(694-...)-...=... в)379-(59+14)=(379-59)-...=... г)986-(13+86)=(986-...)-.....
Ответить
Математика
Стр.57 №195 №196 чекин математика
Ответить